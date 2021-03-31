شاهد.. رقص الغزلان

المصدر: البيان الإلكتروني

سجل المصور الروسي ليف فيدوسيف فيديو لرقصة الغزلان المستديرة في مدينة مورمانسك الروسية، من خلال عدسته الاحترافية.

تم تداول مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعي "في كونتاكت"، حيث تقوم الغزلان بالرقص في مجموعة واحدة لتشكل دائرة مستديرة استطاعت عدسة فيدوسيف التقاطها من الأعلى، وفقا لما نقلته "سبوتنيك".

ويمثّل هذا السلوك عند الحيوانات غريزة الحفاظ على الذات، من خلال قيام الغزلان بترتيب أماكنها من الإناث والذكور، حيث تأخذ الغزلان الأكبر في السن مكان المركز، وتقوم الغزلان الشابة بداية بالذكور بالدوران حول تلك الأكبر سنا منها لحمايتها من العدو، وبالتالي تقل فرص الهجوم عليها وافتراسها.