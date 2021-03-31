"فولفو" تمنح موظفيها إجازة رعاية طفل مدفوعة الأجر لـ 24 أسبوعاً

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة صناعة السيارات السويدية فولفو كارز المملوكة لمجموعة مستثمرين صينيين اعتزامها منح جميع موظفيها البالغ عددهم 40 ألف موظف على مستوى العالم الحق في الحصول إجازة رعاية الأطفال مدفوعة الأجر لمدة 24 أسبوعا.

وقال هاكان صامويلسون، الرئيس التنفيذي للشركة "نريد خلق ثقافة تدعم المساواة بين الجنسين في الحق في رعاية الأطفال".

وذكرت الشركة أن السياسة الجديدة ستتيح لأي عامل يعمل في الشركة لمدة عام واحد على الأقل الحق في الحصول على إجازة مدتها 24 أسبوعا لرعاية الأطفال مع حصوله على 80% من راتبه الأساسي.

وهذه الإجازة متاحة للأب أو للأم ويمكن الحصول عليها خلال أول ثلاث سنوات من عمر الطفل.

وأضافت الشركة هذه القاعدة ستطبق "على الأسر المسجلة قانونا أو الأسر بالتبني أو بالحضانة أو الأسرة البديلة".

وأشارت الشركة إلى أن القانون في السويد، وهي أحد أهم أسواقها، كان الدافع الأساسي وراء تبني هذه السياسة. في الوقت نفسه، فإن القواعد المحلية في الدول الأخرى ستكون لها الأولوية في التطبيق إذا كانت تعطي للأسرة مزايا أكثر.