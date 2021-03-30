إطلاق لعبة تحاكي تجربة عبور سفينة عملاقة لقناة السويس

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت شبكة "سي إن إن" لعبة يمكن ممارستها بسهولة عبر المتصفح، حيث تقدم اللعبة تجربة شبه واقعية لعملية عبور سفينة شحن عملاقة، ويتحكم المستخدم في سفينة عملاقة على خريطة لقناة السويس تشبه الواقعية.

ويمكنه خلال التجربة التحكم في سرعة دوران محرك السفينة واتجاه الدفة في ظل سرعة واتجاه الرياح الموضحين.

ويشعر مستخدم اللعبة بالصعوبة والتحديات التي تواجه قائد السفينة في توجيهها في ظل كبر حجم السفينة والحفاظ على مرورها في ممر مائي ضيق دون الاصطدام بحوافه، وفقاً لـ"سبوتنيك".

يذكر أن السفينة "إيفر جيفن" الجانحة في قناة السويس منذ ستة أيام، بدأت بالتحرك فجر اليوم الاثنين. وأكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن السفينة "إيفر جيفن" استجابت لمناورة التعويم التي جرت الليلة وتحركت عن وضعها القديم".

وأظهرت مقاطع فيديو، تداولتها وسائل إعلام مصرية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، السفينة الجانحة في قناة السويس "إيفر جيفن" وهي تتحرك في المجرى الملاحي الأهم في العالم.