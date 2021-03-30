احتجاج كوري جنوبي على الصين بسبب حساء الدجاج

المصدر: يونهاب

قال البروفيسور الكوري الجنوبي "سيو كيونغ-دوك"، الأستاذ بجامعة سونغ شين النسائية والخبير في التعريف بكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إنه بعث برسالة بريدية إلى محرك البحث الصيني "بايدو" للاحتجاج الشديد على ما نشره بأن حساء الدجاج التقليدي الكوري المعلب أو ما يعرف بالكورية باسم "سام غيه تانغ"، نشأ في مقاطعة غوانغدونغ الصينية.

وذكر بايدو أن حساء الدجاج نشأ في مقاطعة غوانغدونغ الصينية وانتقل إلى كوريا الجنوبية وأصبح أحد الأطباق التقليدية التمثيلية لكوريا الجنوبية.

وطلب الأستاذ سيو من بايدو حذف التعبيرات ذات الصلة.

وأشار سيو في الرسالة البريدية الموجهة إلى بايدو، إلى أن الصين لا تمتلك النظام المنسق لتصنيف التعريفات الجمركية فيما يتعلق بحساء دجاج الجنسينغ.

ولقد خصصت الحكومة الكورية الجنوبية رقم النظام المنسق '1602.32.1010' لحساء الدجاج.

وكان سيو قد احتج أيضا في ديسمبر العام الماضي على ما نشره بايدو بأن الكيمتشي الكوري نشأ في الصين.