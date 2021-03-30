أحدث طائرة مقاتلة في العالم تطلق النار على نفسها!

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت مقاتلة أمريكية من طراز F-35 النار على نفسها خلال مهمة تدريبية وتسببت في خسائر لا تقل عن 2.5 مليون دولار، في حادث غريب تتعرض له الطائرة الأحدث في العالم.

قالت وكالة "فايس" الأمريكية في 25 مارس 2021 إن الحادث وقع في سماء ولاية أريزونا الأمريكية ليلة 12-13 مارس حين أقلعت الطائرة المقاتلة من طراز B من قاعدتها وهي مجهزة بمدفع رشاش "جاتلينجغ" تم تصميمه لإطلاق رصاصة متفجرة قادرة على اختراق الدروع.

لكن أثناء التدريب، فتح المدفع النار من تلقاء نفسه وانفجرت الرصاصة مما ألحق أضراراً بالجانب السفلي للطائرة، لكن الطيار تمكن من النجاة والهبوط بالطائرة سالماً.

وبحسب الكابتن أندرو وود، المتحدث باسم مشاة البحرية الأمريكية، فإن "الحادث لم يسفر عن أية إصابات بين الأفراد والتحقيق جار لمعرفة أسبابه".

ورغم ذلك، فإن الحادث حصل على تصنيف يرمز له في العسكرية الأمريكية بـ "A"، وهو المستوى الأكثر خطورة حين يموت عسكري في القتال أو تتجاوز أضرار الممتلكات 2.5 مليون دولار، وفق "مونت كارلو الدولية".

وتعتبر مقاتلة F-35 الأمريكية الأحدث والأغلى على الإطلاق في العالم، حيث تكلف واحدة فقط من طرازB التي تستخدمها مشاة البحرية حوالي 136 مليون دولار.

وتقدر التكلفة الإجمالية لبرنامج صناعة المقاتلة الحديثة بأكمله بأكثر من تريليون دولار. ومع ذلك، فإن هذه الحادثة ليست سوى الأحدث في قائمة طويلة، وكانت القوات الجوية الأمريكية قد اعترفت مؤخراً بأنها تبحث عن طائرة جديدة لتحل محلF-35.