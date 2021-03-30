شاحنة حاويات تكرّر حادث سفينة قناة السويس في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

انحرفت شاحنة حاويات "إيفر غرين" على طريق سريع في الصين وتسببت في ازدحام مروري.

ولاحظ مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي أوجه تشابه في الأسماء بين الشاحنة والسفينة التي علقت في قناة السويس "إيفر جيفن".

وأكد الكثيرون أن السفينة والشاحنة تنتميان إلى نفس الشركة، حسب "سبوتنيك".

كانت السفينة "إيفر جيفن"، التي يبلغ طولها 400 متر، قد علقت في قطاع جنوبي من قناة السويس قبل أكثر من خمسة أيام وسط رياح قوية، مما عطل حركة الشحن العالمية في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم.