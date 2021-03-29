وفاة جدة أوباما في كينيا

المصدر: د ب أ

توفيت اليوم الإثنين "ماما سارة" جدة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن عمر ناهز 99 عاما، متأثرة بإصابتها بمرض السكري، فى مستشفى جاراموجى أوجينجا أودينجا فى بلدة كيسومو حسبما أعلنت أسرتها.

ووفقا لما ذكره الشيخ موسى إسماعيل المتحدث باسم الأسرة سيتم غدا دفن جثمان ماما سارة وفق الشريعة الإسلامية.

وتعد ماما سارة، الزوجة الثالثة للراحل حسين أوباما.

ونفى المتحدث باسم الأسرة أن تكون وفاتها لها علاقة بمرض كوفيد19 مشيرا إلى أن نتيجة فحصها الخاصة بفيروس كورونا يوم الأحد كانت سلبية.

وأضاف المتحدث أنه تم إبلاغ أوباما بنبأ وفاة جدته، حيث بعث ببرقية عزاء للأسرة، وأشار المتحدث إلى أن أوباما شعر بحزن إزاء سماعه هذا النبأ وأنه على تواصل مع الأسرة.

