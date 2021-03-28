مصرع ستة أشخاص في تحطم طائرة بالمكسيك

المصدر: د ب أ

لقي ستة أشخاص حتفهم بعد تحطم طائرة صغيرة في شمال المكسيك، وهي في طريقها إلى ولاية أريزونا بالولايات المتحدة.

وقال مكتب الادعاء العام لولاية سورونا المكسيكية على تويتر في وقت متأخر من يوم أمس السبت، إن من بين أولئك القتلى قائد الطائرة، ووزير التنمية الاقتصادية للولاية ليوناردو سيسكوماني.

وكان قد تم نقل سيسكوماني إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرا بجراحه البالغة.

وأفادت تقارير بإصابة شخص آخر في الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة اصطدمت بأحد خطوط كهرباء الضغط العالي في غرب مدينة هيرموسيلو وحينئذ تحطمت.