الشرطة الإيطالية تحقق في مقتل شخصين سرقا ساعة فاخرة

المصدر: د ب أ

تحقق الشرطة الإيطالية في مقتل رجلين تشير المزاعم إلى أنها سرقا ساعة فاخرة من شاب في مدينة نابولي جنوب إيطاليا.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن مكتب المدعي العام يحقق في جريمة قتل رجلين في العشرينات من العمر.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" نقلا عن الشرطة اليوم الأحد أن الضحية تعرض للتهديد بسلاح من المتهمين اللذين أجبراه على إعطائهما ساعته الفاخرة.

وتردد أن المشتبه بهما حاولا الفرار على دراجة بخارية. ثم طاردهم الضحية في سيارته وصدم دراجتهما الصغيرة ثم اصطدما بجدار، مما أدى إلى مقتل اللصين.

وبحسب تقارير إعلامية، ذهب السائق إلى شرطة الدرك الإيطالية "كارابينيري" وصرح بأن ساعته وسيارته سرقتا منه، مدعيا أنه لم يكن هو من تسبب في الحادث.

لا يزال المحققون يقومون بتقييم الصور من كاميرات المراقبة وإفادات الشهود.