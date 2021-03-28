فيديو .. حادث مروع لسيارة تسير بسرعة جنونية عكس الاتجاه

المصدر: البيان الإلكتروني

في مشهد مرعب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو قام بتصويره مواطن مصري لفتاة تقود سيارتها بسرعة تصل إلى 170 كيلو، في عكس اتجاه السيارات على طريق الجلالة.

ونتيجة الحادث لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة نقل بملاكي، اليوم السبت ، بطريق الجلالة - العين السخنة .

وكان اللواء محمد الالفي، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق يفيد تصادم سيارة نقل مع سيارة ملاكى واشتعال النيران في السيارتين نتجة التصادم بحسب صحف مصرية.

وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف بالسويس بالدفع بـ 4 سيارات تأمين طبي ولنقل المصابين والوفيات من موقع الحادث.. كما انتقلت رجال الحماية المدنية لموقع الحادث لسيطرة على الحريق الذى نشب نتيجة تصادم السيارتين.

وقال مصدر طبى فى السويس، إن الحادث أسفر عن مصرع سائق سيارة النقل ولم يستدل على بياناته وجرى نقله لمشرحة السويس العام، بينما جرى نقل المصاب فريد محمد السيد مقيم بالإسماعيلية إلى مستشفى السويس العام العلاج.

ورصد المواطن المصري سير سيارة بشكل مخالف قائلا: «ده طريق الجلالة، وفي واحدة بنت ماشية عكس العربيات، الطريق سريع، ماشية بسرعة 170 كيلو»، وأشار بالكاميرا نحو عداد سيارته الذي ظهر على سرعة 170 كيلو «العداد أهو 170 كيلو».

وأضاف «أنا عاوز أجيب رقم العربية وأصوره بس مش عارف أحصلها الصراحة، في عربية نقل جاية مقابلاها، وبتقلب لها نور وهي ماشية مبتاخدش جنبه حارة»، وخلال حديثه انفجرت سيارة الفتاة.

وأظهر الفيديو سيارة تسير عكس الاتجاه وتحاول تفادي الاصطدام بالسيارات المقابلة لكن اصطدمت في النهاية بسيارة نقل.

فيديو .. حادث مروع لسيارة تسير بسرعة جنونية عكس الاتجاهhttps://t.co/C8DsITmi94#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FcppgyC2b1 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 28, 2021