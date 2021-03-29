والد الفتاة التي كانت تقود بسرعة جنونية عكس الاتجاه: ابنتي لم تنتحر

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى والد الفتاة التي كانت تقود سيارتها بالاتجاه المعاكس وبسرعة جنونية، أن تكون ابنته انتحرت بفعلتها تلك، وأكد خلال التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد الغمراوي، المحامي العام لنيابات السويس، أن الفتاة كانت قادمة من الجونة بالغردقة وفي طريق عودتها إلى منزلها في 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وكانت ترغب في سلك طريق القطامية القاهرة، إلا أنها ضلت الطريق واضطرت للسير عكس الاتجاه للوصول إلى الطريق الصحيح المؤدي لطريق القطامية.

كما أكد خال الفتاة حين حضر رفقة والدها لتسلم جثمانها، أن الفتاة لم تمت منتحرة.

وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها كل من اللواء هشام رشاد، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد وليد الشرقاوي، رئيس المباحث الجنائية، أن الفتاة تدعى إيمان وأنه لا توجد شبهة جنائية حول الحادث.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات واستمعت النيابة لسائق النقل المصاب داخل مستشفى السويس العام، والذي أكد أنه كان يسير على الطريق في حارته اليمنى وفوجئ بسيارة ملاكي تقودها فتاة وتصطدم به وجها لوجه بقوة، ما أدى إلى اشتعال النيران في مقدمة سيارته وكامل سيارة الفتاة.

وأمر المستشار محمد الديب، رئيس نيابة السويس، بانتداب المهندس الفني، لمعاينة السيارتين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن جثة الفتاة.

وكان طريق «السخنة جبل الجلالة» قد شهد أمس حادثاً مأساويا لفتاة قادت سيارة عكس الاتجاه، بينما وثق الحادث أحد المواطنين على الجهة الأخرى من الطريق في فيديو تم تداوله على نطاق واسع بصفحات التواصل الاجتماعي.