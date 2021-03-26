السعودية.. إحباط محاولة تهريب 655 كيلو غراماً من الحشيش
صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود في المملكة العربية السعودية المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البحرية بقطاع الخفجي التابع للمنطقة الشرقية تمكنت -بفضل الله- من إحباط محاولة تهريب (655) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر.
وأوضح، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.