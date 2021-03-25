مجهول يستولي على طائرة موريتانية ويهدد بتفجيرها في مطار نواكشوط

المصدر: د ب أ

استولى شخص مجهول اليوم الخميس على طائرة للخطوط الجوية الموريتانية كانت جاثمة على مدرج المطار بعد أن اقتحمها وهدد بتفجيرها.

وقال مصدر ملاحي بمطار نواكشوط الدولي، إن الشخص الذي اقتحم الطائرة التي كانت خالية من الركاب هدد بتفجيرها إذا حاولت السلطات الأمنية اقتحامها.

وتابع المصدر :" حتى الساعة نجهل مطالب هذا الشخص ولم نحدد هويته"، مرجحا أن يكون أجنبيا لا يتحدث العربية.

وأضاف المصدر أن الطائرة من نوع " آمبرايير" تابعة لشركة الموريتانية للطيران .