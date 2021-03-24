المخاض يفاجىء حفيدة للملكة إليزابيث الثانية لتضع مولودا ذكرا بالمنزل

المصدر: د ب أ

أنجبت إحدى حفيدات ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية مولودا ذكرا بالمنزل هو الأول لها بعد نجلتين، حيث فاجأها المخاض ولم تتمكن من الذهاب إلى المستشفى.

وأكد متحدث باسم الزوجين اليوم الأربعاء أن زارا تيندال، ابنة الأميرة آن، وضعت حملها يوم الأحد في المنزل الذي تعيش فيه مع زوجها مايك.

واختار الزوجان لمولودهما الجديد اسم لوكاس فيليب تيندال.

وقال مايك، وهو لاعب رجبي إنجليزي: "وصل مولود ذكر إلى منزلي".

وأوضح عبر المدونة الصوتية "بودكاست" الخاصة به: "وصل بسرعة كبيرة. لم ينتظر الذهاب إلى المستشفى. (لقد أنجبت) على الأرض في الحمام".

وذكر متحدث باسم قصر باكنغهام: "الملكة ودوق إدنبرة مسروران بهذه الأخبار ويتطلعان إلى لقاء حفيدهما العاشر عندما تسمح الظروف بذلك".

يذكر أن زارا هي فارسة محترفة وفازت سابقا بالميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012 في فئة الفروسية.