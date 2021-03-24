الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تُغضب بريطانيا

تعرضت جامعة وينشستر البريطانية لانتقادات حادة جدا بسبب خططها لإقامة تمثال بالحجم الطبيعي للناشطة السويدية غريتا تونبرغ.

واعترض سكان مدينة وينشستر البريطانية على الخطط التي وضعتها جامعتهم لبناء نصب تذكاري بالحجم الطبيعي للناشطة الشهيرة، بسبب التكاليف الباهظة.

وبحسب صحيفة "سبوتنيك"، تصل تكلفة التمثال، الذي يتم العمل على بنائه إلى نحو 24 ألف جنيه إسترليني (33 ألف دولار أمريكي)، حيث قررت الجامعة إقامته باعتبار تونبرغ "مصدر إلهام لجميع الطلاب".

واعترض السكان المحليون على هذا القرار لعدة أسباب بالإضافة إلى التكلفة الباهظة، منها أن الناشطة ليست بريطانية بل من السويد، معتبرين تكريم شخصية محلية سيكون أكثر جدوى لإيصال الرسالة.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا يعتقد أنها لمراحل بناء تمثال الناشطة، التي بلغت من العمر 18 عاما، واكتسبت اهتماما دوليا بعد بدء إضراب مدرسي للمناخ في العام 2018.

ونوهت الصحيفة إلى أن التمثال قد أصبح جاهزا وأنه تم الانتهاء من العمل عليه فنيا، وسيتم الكشف عنه بتاريخ 30 مارس.

والتقت تونبرغ نشطاء المناخ عبر أوروبا والأمريكتين خلال العام الماضي، وتم ترشيحها لجائزة نوبل للسلام.

وحازت غريتا تونبرغ على لقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" الأمريكية عام 2019.