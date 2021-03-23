ماليزيا تضبط 16 طنا من المخدرات بقيمة تزيد على مليار دولار

المصدر: د ب أ

قال مسؤولو الجمارك في ماليزيا، اليوم الثلاثاء، إنهم ضبطوا 16 طنا من الحبوب المخدرة التي تزيد قيمتها على مليار دولار، في الميناء الرئيسي للبلاد، فيما قالوا إنها أكبر عملية تشهدها البلاد على الاطلاق لضبط المخدرات.

وقالت إدارة الجمارك الملكية الماليزية في بيان لها الأسبوع الماضي، إنها "ضبطت ما يقدر بنحو 94.8 مليون حبة كبتاغون، يشتبه في أنها تحتوي على مخدرات من نوع الأمفيتامين، وأن وزنها التقريبي هو 16 طنا وتقدر قيمتها بنحو 5.2 مليار رينجيت (1.26مليار دولار)".

وأضافت إدارة الجمارك أنها "أكبر عملية يتم تسجيلها حتى الآن لضبط المخدرات".

وقد تم شحن المخدرات من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا، بحسب ما ذكره مدير عام إدارة الجمارك، عبد اللطيف عبد القادر، مضيفا أنه لم يتم القيام بأي اعتقالات.

يذكر أنه من الممكن أن يواجه تجار المخدرات عقوبة الإعدام في ماليزيا.