مصرع 5 من نفس العائلة إثر تدافع أثناء وداع جثمان رئيس تنزانيا

المصدر: رويترز

قالت قناة تلفزيون محلية إن 5 أفراد من عائلة واحدة لقوا مصرعهم إثر تدافع فى تنزانيا وقع في استاد رياضي بمدينة دار السلام الساحلية خلال قيام المئات بإلقاء نظرة الوداع على جثمان الرئيس الراحل جون ماجوفولي.

ولم يُعرف سبب التدافع عندما تدفقت حشود لإلقاء نظرة الوداع على الجثمان. والضحايا امرأة تدعى سوزان متوا وطفلاها وطفلان آخران من أقاربهم.

وتوفي ماجوفولي بمرض في القلب. وكان قد هون من شأن الخطر الذي يمثله فيروس كورونا، ورفض إصدار أوامر بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها دول كثيرة لاحتواء المرض مثل العزل العام أو وضع الكمامات.