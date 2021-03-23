العثور على قناع ذهبي عمره 3000 عام في الصين

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

تم العثور مؤخراً في مقاطعة سيتشوان (غرب وسط الصين) على أجزاء من قناع ذهبي، يعود تاريخه إلى حوالي 3000 عام، في حفرة قرابين قديمة في الموقع الأثري لأطلال Sanxingdui، التي يعود تاريخها إلى العصر البرونزي.

وتمكن علماء الآثار من إعادة بناء نصف هذا القناع الذي، عند اكتماله، يجب أن يكون وزنه أكثر من 500 غرام ، وفقًا لتقديراتهم، حسبما نقلت صحيفة (L'important) الفرنسية عن صحيفة جلوبال تايمز.

وتمكن الخبراء أيضًا من تحديد أن هذه القطعة الأثرية تتكون من 84٪ ذهب.

ويواصل علماء الآثار بحثهم في موقع Sanxingdui.، آملين في العثور على قناع ذهبي كامل.

قال لي يو، الذي يقود الحفريات، في حالة التمكن من ذلك، فسيكون بلا شك أكبر وأثقل قناع تم اكتشافه على الإطلاق يعود تاريخه إلى هذه الفترة.

ومن بين الآثار المكتشفة أوراق الذهب والأقنعة البرونزية والأشجار البرونزية المقدسة وأدوات العاج ومواد اليشم. كما تم العثور على آثار من الحرير المتحلل في الأنقاض.