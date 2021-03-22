رجل يفجّر عبوات ناسفة قرب مدينة صينية فيقتل نفسه و4 آخرين

المصدر: رويترز

أعلنت الشرطة الصينية أن رجلاً فجَّر عبوات ناسفة عند أطراف مدينة جوانزو جنوبي البلاد، اليوم، فقتل نفسه وأربعة آخرين.

وقالت الشرطة المحلية، في بيان على حسابها الرسمي بموقع ويبو، إن خمسة آخرين أصيبوا من جراء الانفجار الذي وقع في مبنى بمنطقة مينتينج عند الساعة العاشرة صباحاً.

وأضافت الشرطة: "تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتجري التحقيقات الآن في الواقعة".

وأشارت إلى أن الدلائل الأولية تُظهر أن المشتبه فيه رجل من السكان المحليين يدعى "هو"، ويبلغ من العمر 59 عاماً، وقد لقي حتفه في موقع الحادث.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن المبنى مقر للجنة محلية، ووصفت وكالة أنباء شينخوا الانفجار بأنه عمل تخريبي.