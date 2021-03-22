بعد استغاثة أصحابها.. إنقاذ 20 كلباً من فيضانات سيدني

المصدر: رويترز

أنقذت أجهزة الطوارئ الأسترالية 20 كلبا من مياه فيضانات آخذة في الارتفاع مثلت تهديدا لمأوى للكلاب في إحدى ضواحي شمال غرب سيدني اليوم الاثنين.

كان أصحاب الكلاب قد غادروا بصحبة عدد من الحيوانات عندما تلقوا تعليمات بالإجلاء لكنهم اضطروا للاتصال بأجهزة الطوارئ لمساعدتهم على نقل الحيوانات المتبقية.

وتعالت أصوات النباح من داخل المأوى الذي غمرته المياه جزئيا مع اقتراب أفراد الإنقاذ منه في قوارب طافية. ووُضعت الكلاب، التي تشمل نوعي المالينو البلجيكي والشيبرد الألماني، في صناديق لنقل الحيوانات ثم في قوارب جرى ربطها ببعضها البعض خاضت في مياه الفيضانات حتى وصلت إلى بر الأمان.

وقالت شارون التي تقوم على تربية وتدريب الكلاب وتتولى تشغيل المأوى الذي يقع في ضاحية لندنديري على بعد نحو 50 كيلومترا شمال غربي وسط سيدني "طالما أن حيواناتنا وموظفينا بخير فهذا هو كل ما نهتم بشأنه وأي شيء آخر يمكن تعويضه". واكتفت شارون بذكر اسمها الأول.

وتسببت الأمطار المستمرة على مدى الأيام الثلاثة الماضية في فيضان الأنهار في ولاية نيو ساوث ويلز، أكبر ولاية أسترالية من حيث عدد السكان، مما تسبب في أضرار كبيرة وأدى إلى دعوات للإجلاء الجماعي.

وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بريجيكليان إنه تم إجلاء 15 ألفا من مناطق على الساحل الشمالي الأوسط للولاية في حين تلقى ثلاثة آلاف شخص تعليمات بترك منازلهم في غرب سيدني.

ومن المتوقع سقوط المزيد من الأمطار الغزيرة على أجزاء كبيرة من الساحل الشرقي لأستراليا اعتبارا من اليوم الاثنين.