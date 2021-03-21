عمليات احتيال عبر تطبيق تليجرام تستهدف وزراء أستراليا

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة الأسترالية أنها تحقق في عملية تصيد احتيالي استهدفت كبار الوزراء الأستراليين من خلال تطبيق المراسلة تليجرام على هواتفهم المحمولة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الشرطة الاتحادية الأسترالية قالت في بيان اليوم الأحد إن العملية، التي تم إبلاغ السلطات عنها لأول مرة في 18 مارس، "تظهر على شكل رسالة من زميل وتشجع المستلمين على تنزيل تطبيق مراسلة لمزيد من التواصل".

ولم تذكر الشرطة أسماء المسؤولين المستهدفين.

وذكرت شبكة سكاي نيوز التليفزيونية أنه تم اختراق حساب وزير المالية الأسترالي سيمون برمنجهام على تليجرام. وغردت مراسلة لها اليوم الأحد على تويتر قائلة إن: "من تمكن من الوصول إلى حسابه" لا يزال ينتحل شخصيته في إرسال رسائل إلى جهات الاتصال، دون أن توضح من أين حصلت على المعلومات.

وذكرت المراسلة أن الشرطة أكدت اختراق حساب برمنجهام، كما تدخلت" وكالة الاستخبارات الإلكترونية في البلاد "مديرية الإشارات الأسترالية" في الأمر.