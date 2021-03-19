المصدر: البيان الإلكتروني

أبرمت منظمة المساعدات المائية الخيرية في إنجلترا اتفاق تعاون مع شركة "ساند ان يور أي"، وهي شركة فنية اشتهرت برسم ونحت رسومات فنية عملاقة على الرمال.

ويقضي التعاون برسم وتقديم صورة بحجم 60 مترًا لفتاة إثيوبية تحمل الماء، وذلك قبل أيام من احتفال العالم باليوم العالمي للمياه الموافق 22 مارس.

هذه الصورة الفريدة من نوعها، المترابطة من خلال خطوط رُسمت، وفق يورونيوز" على شاطئ بريطاني، لتصوّر الأرض على أنها جافة متشققة، تتبعثر فجأة ويغسلها البحر مع دخول المد.

بالفيديو.. لماذا ظهرت لوحة فنية لحاملة الماء الإثيوبية على شاطىء بريطاني؟https://t.co/mbsIBQFNEZ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/lz1xQTNzeY — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 19, 2021