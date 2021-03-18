السعودية.. احتفالية "نور الرياض" تنطلق بمشاركة 60 فناناّ من 20 دولة

المصدر: واس

تنطلق في الثامنة مساء بتوقيت السعودية احتفالية "نور الرياض" التي تتضمن عرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بمدينة الرياض بمشاركة 60 من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 23 منهم من الفنانين السعوديين .

وتمثل الاحتفالية -التي تستمر على مدى 17 يوماً حتى 3 أبريل 2021م- أولى مبادرات برنامج "الرياض آرت" أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 19 مارس 2019م بمبادرة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة .

وتشتمل احتفالية "نور الرياض" على 60 عملاً فنياً تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، ومجموعة من أشكال الفن الخفيف، يتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسين للاحتفالية في كلٍ من مركز الملك عبدالله المالي ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع .