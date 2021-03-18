إعادة فتح مدينتي ترفيه ديزني في ولاية كاليفورنيا نهاية الشهر المقبل

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة ديزني لاند ريزورت للمدن الترفيهية التابعة لمجموعة والت ديزني الأمريكية اعتزامها إعادة فتح مدينتي ترفيه ديزني لاند بارك وديزني كاليفورنيا أدفنشر بارك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم 30 أبريل المقبل، مع استقبال عدد محدود من الزوار في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد نحو عام من إغلاق أبواب المدينتين بسبب جائحة كورونا.

وقالت ديزني لاند ريزورت إن أكثر من 10 آلاف عامل في المدينتين سيعودون إلى أعمالهم بمجرد استكمال الاستعدادات لاستقبال الزوار.

وستتم دعوة جميع أعضاء فرق العمل وأعضاء المجتمعات المحلية لزيارة المدينتين في أول يوم عمل بعد إعادة فتحهما.

كما تعتزم فنادق ديزني لاند ريزورت استقبال النزلاء مرة أخرى مع استئناف تشغيلها تدريجيا.

ويعتزم فندق جراند كاليفورنيا هوتيل إعادة فتح أبوابه يوم 29 أبريل المقبل، بنسبة إشغال محددة.