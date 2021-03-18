المركبة بيرسفيرنس تسجل أصوات تحركها على سطح المريخ

المصدر: د ب أ

ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، أمس الأربعاء، أن المركبة الفضائية "بيرسفيرنس مارس" التابعة لها سجلت أصوات تحركها على سطح كوكب المريخ للمرة الأولى.

وسجل ميكروفون بيرسفيرنس أكثر من 16 دقيقة من الأصوات الناتجة عن تحركها لمسافة 3ر27 متر في 7 مارس. وتم إصدار صوت التحرك للجمهور أمس الأربعاء.

وقالت ناسا في بيان إنه تم تركيب الميكروفون في البداية للاستماع إلى هبوط المركبة، "لكن أعضاء البعثة كانوا حريصين على سماع الأصوات من السطح أيضا".

وهبطت المركبة، التي تزن حوالي ألف كيلوجرام وهي بحجم سيارة صغيرة، على سطح الكوكب الأحمر في مناورة هبوط محفوفة بالمخاطر في 18 فبراير بعد رحلة بلغت حوالي 480 مليون كيلومتر عبر الفضاء.