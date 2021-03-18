اكتشاف أشجار غريبة تعود إلى 300 مليون سنة في منغوليا الداخلية

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت صحيفة "الشعب" الصينية إن علماء الأحافير من الصين، وبريطانيا، والولايات المتحدة اكتشفوا الاثنين الماضي شجرة قديمة عمرها 300 مليون عام في منغوليا الداخلية، نقلاً عن معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم

17 مارس 2021/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ أفاد معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم يوم 15 مارس الجاري،

وتحتوي الشجرة المكتشفة والمطلق عليها اسم "Paratingia wuhaia" على مسامير تشبه مخروط الصنوبر وأوراق على شكل أوراق السيدار، وهي واحدة من النباتات الرئيسية التي تشكل الفحم.

ووفقًا لوانغ جون، قائد فريق البحث، الباحث بمعهد العصور القديمة الجنوبية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، فإن أحافير الأشجار القديمة المكتشفة حديثًا تقع في منطقة حقل وودا للفحم في منغوليا الداخلية، التي كانت سابقا عبارة عن غابة مستنقعية بها الكثير من الأمطار وأشعة الشمس منذ حوالي 300 مليون سنة، حيث ظهر فيها فجأة في ذلك الوقت ثوران بركاني ضخم، أغلق رماده مملكة الغابات بأكملها التي كانت مزدهرة في يوم من الأيام، مما جعل عددًا كبيرًا من النباتات القديمة بما في ذلك أحافير Paratingia wuhaia تنجو وتبقى حتى يومنا هذا.