(فيديو) مفاجأة من العيار الثقيل.. مقاهٍ ومطاعم في السعودية "تدفع" لزبائنها!

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف رائد الأعمال السعودي فهد المسلم عن مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل في قيام بعض المقاهي والمطاعم في السعودية بدفع مبالغ مالية للشباب من الجنسين لأجل الوقوف في "السرى"، أو الجلوس داخلها؛ وذلك من أجل إشعار الناس بجودة الأطعمة.

ونقلت "سبق" عن "المسلم"، وهو صاحب مقهى، قوله في حديثه لبرنامج "الراصد" على قناة الإخبارية السعويدة: "المعلومة التي لا يعرفها أحد أن (السرى) أمام بعض المقاهي مدفوعة قيمته. وهناك مقاهٍ ومطاعم تجدها زحمة بالداخل، لكن للأسف بعضهم مدفوع أجر طاولتهم، لكن البعض الآخر زحمتهم صحيحة لجودة أكلهم".

وأشار إلى أن المبالغ المدفوعة تتراوح من 80 إلى 120 ريالاً.

وحذر "المسلم" المستثمرين الجدد من الاستثمار في المقاهي؛ لأن البلد -على حد تعبيره- امتلأ منها، وأصبحت مخاطرها كبيرة.