بالفيديو.. قتيلان في اصطدام طائرة بسيارة على طريق عام

المصدر: البيان الإلكتروني

رصدت كاميرات المراقبة بولاية فلوريدا الأمريكية سقوط طائرة صغيرة في الطريق واصطدامها بسيارة في حادث مروع نتج عنه وفاة شخصين.

ووثقت لقطات الفيديو لحظات السقوط السريع للطائرة والتي اصطدمت بالسيارة، ثم كرة اللهب التي تلت ذلك.

وأسفر الحادث عن مقتل شخصين كانا على متن الطائرة وإصابة أم وطفلها كانا على متن السيارة.

ولاقى طواقم الإطفاء صعوبة في عملية إنقاذ الأم وابنها، خاصة وأن النيران كانت تحاصرهما، وفق موقع (breakingavnews).

وحسب سلطات الطيران الفيدرالي الأمريكي، فقد تحطمت الطائرة الصغيرة، بعد دقائق من إقلاعها من المطار.