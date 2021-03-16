ضبط 16 كيلوغراماً من الكوكايين بسيارة مسنّ في ألمانيا

المصدر: د ب أ

ضبطت الشرطة الألمانية 16 كيلوغراماً من الكوكايين في سيارة رجل مسنّ غربي البلاد.

وأعلنت الشرطة، اليوم، أن سيارة تحمل لوحات سويسرية على الطريق السريع كانت قد لفتت انتباه محققين في زي مدني تابعين لمخفر الشرطة في مدينة فريشن القريبة من كولونيا غربي البلاد أمس.

وذكرت أن قائد السيارة (67 عاماً) ادعى أنه ممثل لشركة تعمل في التصدير والاستيراد.

ومع ذلك، فقد شك أفراد الشرطة في مظهر الرجل وكلامه المتناقض، كما لاحظوا وجود مخالفات في سيارته.

وبعد إيجابية نتيجة اختبار كشف عن المخدرات أجراه الرجل، توقع أفراد الشرطة أنهم بصدد واقعة استيراد غير مشروع لمواد مخدرة.

وعثروا في خبيئة داخل صندوق السيارة على 16 كيلوغراماً من الكوكايين، وألقت الشرطة القبض على الرجل مؤقتاً.