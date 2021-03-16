مؤسس "كاكاو" يتعهد بالتبرع بنصف ثروته

المصدر: يونهاب

قال مؤسس شركة كاكاو المشغلة لأكبر تطبيق دردشة في كوريا الجنوبية إنه سيتبرع بنصف ثروته، التي تقدر حاليا بـ 10 تريليونات وون (8.9 مليار دولار).

وفي رسالة تم رفعها على موقع "تعهد العطاء" ( Giving Pledge)، قال كيم بوم-سو :"من خلال التعهد الذي قمنا به اليوم، نتعهد بإعادة أكثر من نصف ثروتنا إلى المجتمع خلال حياتنا".

ويعد تعهد العطاء، الذي أسسه بيل وميليندا جيتس ووارن بافت حملة عالمية من قبل أغنى الأفراد والعائلات على مستوى العالم، مخصصة لتكريس ثرواتهم لرد الجميل إلى الناس.

وتقدر أصول كيم بما يتخطى 10 تريليونات وون، بما يشمل 12.5 مليون سهم في شركة "كاكاو" تقدر قيمتها بـ5.7 تريليونات وون.

وقد قام كيم بتعهد مماثل في وقت سابق من خلال رسالة أرسلت إلى جميع موظفي كاكاو.

"سأشارك في مجهودات التعامل مع القضايا المجتمعية في المناطق التي لا تتمكن الشركات من الوصول إليها"، وفقا لكيم، الذي أضاف أنه يخطط "لاكتشاف ودعم 100 مبتكر يُكرسون أنفسهم لوضع حلول استباقية للقضايا الاجتماعية من خلال الشركات والمؤسسات الاجتماعية".

ويعد كيم هو ثاني شخص كوري الجنسية ينضم إلى الحملة العالمية، بعد كيم بونغ-جين الرئيس التنفيذي لشركة "ووا برازرز" (Woowa Brothers) المشغلة لأكبر تطبيق توصيل طعام في كوريا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة أصول كيم إلى ما يتخطى 1 ترليون وون بعدما تكتمل صفقة بقيمة 4 مليارات دولار، مع شركة هيرو للتوصيل الألمانية لشراء "ووا برازرز" المشغلة لتطبيق توصيل "بيدال مينجوك" (Baedal Minjok) أو "بيه مين" (Baemin).