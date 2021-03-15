شاهد.. جرو يمنع أسوداً من مشاركته طعامه

المصدر: البيان الإلكتروني

حولت غريزة حب البقاء جرواً إلى بطل على مواقع التواصل بسبب شجاعة أظهرها أمام أشبال أسد.

ويظهر مقطع فيديو نشر على منصة يوتيوب قيام الجرو بتناول طعام بنهم، في الوقت الذي بدأ فيه بالتصدي لثلاثة أشبال اقتربت لتشاركه الوجبة.

إلا أن الجرو لم يقف مشاهدا، بل قام بمهاجمة الأشبال التي همت بالابتعاد عنه واحدا تلو الآخر، في مشهد مضحك.