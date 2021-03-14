توقعات في العراق بإنهاء العام الدراسي بعد امتحانات نصف السنة

المصدر: د ب أ

توقعت لجنة التربية النيابية بالعراق إنهاء العام الدراسي الحالي بعد إجراء امتحانات نصف السنة، مؤكدة إمكانية إجرائها خلال أيام الحظر الجزئي.

وقال عضو اللجنة، عباس شعيل الزاملي، في تصريح لصحيفة "الصباح"، نشرته اليوم الأحد، إن "اللجنة أوصت بإجراء امتحانات نصف السنة والكورس الأول خلال أيام الحظر الجزئي"، مبينا أن "التوصية جاءت لضرورة إجراء تلك الامتحانات، ومن الممكن أن تستند إليها الوزارة في المستقبل، لعدم معرفة ما الذي يمكن أن تكون عليه الجائحة خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف أن "إجراء الامتحانات في أقرب وقت أمر مهم جدا، لوجود سلبيات كثيرة نتيجة ابتعاد التلاميذ والطلبة عن مقاعد التعليم، مشيرا إلى أن "وزارة الصحة يجب أن تتخذ الاحتياطات الصحية اللازمة لإجراء الامتحانات في أقرب وقت ممكن حفاظاً على حياة الطلبة والملاكات التعليمية والتدريسية".

وبشأن انتهاء العام الدراسي، أكد أن "اللجنة طالبت بإجراء امتحانات نصف السنة لما لها من أهمية في تثبيت درجات الطلبة"، مبينا أن "العام الدراسي لم يتبق منه سوى شهرين فقط بحسب الأعوام الاعتيادية، لذلك فإن إجراء الامتحانات غاية في الأهمية بصفته الركيزة الأساسية لاحتساب درجات الطلاب للعام الدراسي بشكل عام".

وقرر العراق في الثامن من مارس الجاري تمديد إجراءات حظر التجوال في البلاد لمدة أسبوعين بسبب كورونا.

ويكون الحظر شاملا لأيام الجمعة والسبت والأحد وجزئيا من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة فجرا لبقية أيام الأسبوع.