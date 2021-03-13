مصر.. محامٍ يهتك عرض طفلة بعد اصطحابها إلى شقته بحجة استضافتها

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت قوات الأمن المصرية بمحافظة الجيزة القبض على محامٍ بتهمة محاولة اغتصاب طفلة داخل شقته بمنطقة العمرانية بعد أن التقاها بالشارع، وعرض عليها أن يستضيفها، إلا أنها غافلته واتصلت هاتفيا بأهلها لإنقاذها منه.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا من سيدة وشقيقها، يفيد بتعرض طفلة إلى محاولة اغتصاب على يد شاب داخل شقته بمنطقة العمرانية.

وعلى الفور، توجهت قوات الأمن إلى شقة المحامي، الذي وجه إلى الطرف الثاني تهمة التعدي عليه بالضرب.

وكشف تحريات المباحث أن الطفلة البالغة من العمر 13 عاما تشاجرت مع والدتها، وتركت منزلها بمنطقة المطبعة فيصل، وأثناء سيرها بالشارع قابلها المتهم، وعرض عليها اصطحابها إلى شقته بحجة استضافتها.

وقالت الطفلة إنه أثناء تواجدها بالشقة حاول المتهم اغتصابها، فهددته بالاستغاثة بالجيران، فقام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وفقا لموقع صدى البلد.

وأضافت أنها غافلته واتصلت هاتفيا بوالدتها وخالها اللذين أسرعا إلى شقة المحامي حسب وصف الطفلة لها، وتشاجرا معه وتعديا عليه بالضرب، ثم اصطحبا الطفلة لقسم الشرطة، وتم تحرير محضر اتهمته الأم فيه بهتك عرض طفلتها.