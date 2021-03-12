فيديو.. السعودية.. عواصف رملية على معظم مناطق المملكة

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المصدر:
  • واس
التاريخ:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني  بالسعودية وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة اليوم الجمعة ويوم غد السبت، وتتسبب في انعدام الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية.

ودعت المديرية العامة الجميع إلى توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

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