ليبيا.. انتحار طفل بعد فقد والديه في حادث سير

المصدر: طرابلس - البيان، وكالات

أعلنت مديرية أمن جنزور اليوم الخميس،عن تسجيل حادثة انتحار طفل لم يتجاوز عمره عشر سنوات وفق بلاغ ورد من مركز شرطة بد الجليل.

وقالت المديرية إن الشرطة قامت بما يلزم من أعمال إجرائية في هذه الواقعة وكلفت رئيسة مكتب حماية الطفل والأسرة بمديرية أمن جنزور بالوقوف على ملابسات هذه الحادثة والظروف المحيطة بها ومحاولة تفسير ما حدث.

وأوضحت المديرية أن هذا الطفل المتوفي فقد والديه في حادث سير مروع عندما كانت الأسرة بالكامل في تلك السيارة وظل هذا الطفل كثيراً ما يُحدث إخوته بأنه يشاهد خيال والديه في المنزل إلى أن ظنوا أنه قد أصابه مسّ.

وفي الأيام الأخيرة وبعد أن أصيبت أخته الوحيدة التي كان شديد التعلق بها بفيروس كورونا مما اضطر لإبعادها عن المنزل وعزلها خوفاً من العدوى فكان كثيراً ما يتصل بها ويطلب منها العودة إليه، إلى أن جاء اليوم الأخير حيث قام هذا الطفل في المساء بربط سلك كهرباء بنافدة الغرفة وانتحر في حادثة مؤسفة هزت المدينة.