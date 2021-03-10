السجن 5 سنوات لقاصرين أفغانيين أحرقا مخيماً للاجئين في اليونان

المصدر: د ب أ

يواجه قاصران من أفغانستان عقوبة السجن لمدة خمس سنوات لدورهما في إشعال حريق دمر مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية العام الماضي، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية اليوم الأربعاء.

ووفقا للتقارير، سيتم إرسال الاثنين إلى مركز لاحتجاز الأحداث في البر الرئيسي اليوناني. وأعلن محاميهما عن خطط للاستئناف. وأفادت التقارير بأنه تم إصدار الحكم أمس الثلاثاء.

ولا تزال دعوى قضائية منفصلة ضد أربعة متهمين بالغين في القضية قيد النظر. ودمر الحريق مخيم موريا في سبتمبر. ولم يسقط أي قتلى أو جرحى.

ويعيش سكان المخيم السابقون، الذين ظلوا جميعا في ليسبوس، حاليا في خيام تعد مؤقتة بشكل أكبر من المخيم منذ اندلاع الحريق.