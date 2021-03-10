مواء القطط ينقذ سكان نائمين من النيران في ألمانيا

المصدر: د ب أ

حذر مواء عدة قطط سكانا نائمين من حريق نشب في منزل صغير بحديقة في ميناء بريمرهافن شمالي ألمانيا في منتصف ليل أمس الثلاثاء.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء اليوم الأربعاء إن القطط أصدرت مواء بصوت عالٍ لدرجة أن الأشخاص الثلاثة الذين كانوا نائمين في المنزل استيقظوا.

وتمكنت جميع الحيوانات والبشر من الفرار إلى الخارج سالمين قبل أن تسد النيران منطقة الخروج.

وبحسب رجال الإطفاء، فقد اندلع الحريق في مدخل المبنى وامتد من هناك إلى السطح.

ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق.