الكمامات والقفازات المطاطية تسبب مشكلات لقطاع إدارة النفايات في ألمانيا

المصدر: د ب أ

يشكو قطاع إدارة النفايات في ألمانيا من ارتفاع عدد حالات التخلص غير السليم من النفايات، مثل الكمامات والقفازات المطاطية، بسبب جائحة كورونا.

وأعلن الاتحاد الألماني لإدارة النفايات اليوم الثلاثاء في برلين أن كميات كبيرة من القفازات المطاطية والكمامات الطبية أو فائقة الحماية يتم التخلص منها في الحاويات الصفراء المخصصة للمواد البلاستيكية، رغم أنها تنتمي إلى حاوية النفايات غير المخصصة لإعادة التدوير.

وأوضح الاتحاد أنه عندما يتم التخلص من مواد كثيرة من هذا النوع في الحاويات الصفراء، ينشأ خطر الاضطرار إلى فرز المحتويات بالكامل، بما في ذلك النفايات المخصصة لإعادة التدوير، وحرقها.

وقال متحدث باسم الاتحاد: "التخلص غير السليم من هذه النفايات يصعب عملنا ويضر بإعادة التدوير - هذا الأمر يثير قلقنا".