إسرائيل تكافئ صبياً عثر على تمثال عمره 2500 عام

المصدر: د ب أ

كافأت السلطات في إسرائيل صبيا يبلغ من العمر 11 عاما اكتشف تمثالا من السيراميك عمره 2500 عام خلال رحلة عائلية في جنوب إسرائيل.

ونقل بيان صادر عن سلطة الآثار الإسرائيلية اليوم الثلاثاء عن عالم الآثار أورين شمولي القول إن التمثال الصغير يظهر امرأة عارية الصدر، بينما رأسها ورقبتها مغطيان بوشاح.

ويبلغ طوله سبعة سنتيمترات وعرضه ستة سنتيمترات، ومن المحتمل أن يعود تاريخه إلى القرن الخامس أو السادس قبل الميلاد.

وقال شمولي إن التمثال ربما كان يتم ارتداؤه بسلسلة لجلب الحظ السعيد، ووصفه بأنه اكتشاف نادر.

وقالت سلطة الآثار إن الصبي حصل على جائزة لإبلاغه عن اكتشافه.