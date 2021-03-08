رئيس الوزراء البريطاني لم يشاهد مقابلة ميغان

المصدر: رويترز

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني اليوم الاثنين إن بوريس جونسون لم يشاهد مقابلة تلفزيونية مع الأمير هاري وزوجته ميجان جرى بثها خلال الليل، لكن أي أمور تطرأ بسبب المقابلة هي شأن يخص القصر.

وأضاف المتحدث "بالطبع الأمر شأن يخص القصر الملكي"، وذلك ردا على سؤال عن تصريحات ميغان التي قالت فيها إن فردا في الأسرة الملكية البريطانية أثار مخاوف من سمرة بشرة ابنها قبل مولده.

وقال "لديكم ما قاله رئيس الوزراء من قبل عن أن العنصرية ليس لها أي مكان على الإطلاق في هذه البلاد... قال ذلك في عدد من المناسبات".