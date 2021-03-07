جريمة مروّعة.. يقتل طليقته بسبب حظره على الواتساب

المصدر: البيان الإلكتروني

لقيت سيدة برازيلية، تبلغ من العمر 32 عاما، مصرعها طعناً على يد زوجها السابق ووالد أطفالها الأربعة، في جريمة مروعة، بعد أن حظرته على تطبيق واتساب.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية، بأن "إدجاردين دوس سانتوس"، 34 عاماً، قتل "ألزينتاي ميندونكا" خارج مقر عملها في ولاية "بياوي" بالبرازيل.

وانتظر "دوس سانتوس" طليقته أمام مقر عملها لمدة 40 دقيقة، وفور وصولها ركض نحوها وبدأ في الاعتداء عليها، وحاولت الإفلات من قبضته لكنه أطاح بها أرضاً وجرها عبر الشارع واعتدى عليها بوحشية بسكين، وفقا لموقع صدى البلد.

ورصدت كاميرا مراقبة في موقع الحادث لحظة وصول الضحية إلى مكان عملها، وتفاصيل عملية القتل.

وارتكب "دوس سانتوس" جريمته الوحشية انتقاماً من الضحية على خلفية قيامها بحظره على تطبيق "واتساب"، وأصابها بطعنات متعددة وسار مبتعداً عنها لكنه سرعان ما عاد إليها وواصل الاعتداء عليها مجدداً ثم تركها ملقاة بالشارع حتى لفظت أنفاسها الأخيرة؛ وألقي القبض عليه في منزله بعد حوالي نصف ساعة من ارتكابه الجريمة بينما كان يستعد للفرار.

وأفاد مسؤول بالشرطة المحلية لوسائل إعلام بأن الضحية كانت قد انفصلت عن الجاني منذ وقت طويل لكنه لم يتقبل ذلك، وازداد غضبه تجاهها إثر قيامها بحظره على واتساب، وهو حالياً قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة.