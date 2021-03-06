شاهد.. استخراج جثة طفل كاملة من بطن تمساح

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مسؤول إندونيسي إن سكانا محليين تمكنوا من استخراج جثة طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام من أحشاء تمساح كان ابتلعه وهو يسبح مع شقيقه الصغير أمام أعين والده في نهر بإقليم شرق كاليمنتان في إندونيسيا.

واستطاع الأب قتل التمساح بمساعدة آخرين وقاموا بتقطيع بطن التمساح وعثروا على جثة الطفل كاملة في معدته بعد أن ابتلعه بشكل كامل.

وقال الأب إنه شاهد التمساح يمسك بابنه وحاول ضربه لكي يجعله يتركه إلا أنه اختفى وسحبه تحت الماء والتهمه .

وقفز الأب في الماء محاولا إنقاذ ابنه ولكم التمساح أكثر من مرة لكنه لم يترك ابنه الصغير ، وتمكن فيما بعد من قتله واستخراج الجثمان .

وتمكن سكان المنطقة من صيد التمساح الذي يبلغ طوله ستة أمتار ، حيث عثروا على جثة الطفل في أحشائه.

وأظهر مقطع فيديو عمال الإنقاذ وهم يسحبون جثة الطفل من أحشاء التمساح، وقد وقف أفراد أسرة الضحية يشاهدون وينتحبون.

وأوضح المسؤول اوكتافيانتو أن هذا النهر معروف بأنه موطن للتماسيح، مضيفا أن الطفلين اعتادا الذهاب إلى النهر للسباحة أو لجلب المياه من أجل الطهي.

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