استخراج جثة طفل من أحشاء تمساح

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مسؤول إندونيسي اليوم الجمعة إن سكانا محليين تمكنوا من استخراج جثة طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام من أحشاء تمساح كان ابتلعه وهو يسبح مع شقيقه الصغير في نهر بإقليم شرق كاليمنتان في إندونيسيا.

وكان الطفل وشقيقه الأصغر يسبحان في النهر بالقرب من منزلهما في منطقة كوتاي تيمور أمس الأول الأربعاء، وقد وقف والد الطفلين يشاهدهما. وفجأة هجم التمساح على الطفل وابتلعه، بحسب ما ذكره اوكتافيانتو، المسؤول بالوكالة المحلية للبحث والإنقاذ.

وقفز الاب في مياه النهر لإنقاذ ابنه، ولكن التمساح تمكن من الفرار.

وأوضح المسؤول أن "الأب طارد التمساح وضربه بقوة بيديه ولكنه لم يستطع الاستمرار".

وتمكن سكان المنطقة من صيد التمساح الذي يبلغ طوله ستة أمتار أمس الخميس، حيث عثروا على جثة الطفل في أحشائه.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على موقع يوتيوب عمال الإنقاذ وهم يسحبون جثة الطفل من أحشاء التمساح، وقد وقف أفراد أسرة الضحية يشاهدون وينتحبون، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح المسؤول اوكتافيانتو أن هذا النهر معروف بأنه موطن للتماسيح، مضيفا أن الطفلين اعتادا الذهاب إلى النهر للسباحة أو لجلب المياه من أجل الطهي.