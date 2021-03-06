قصة مؤثرة تتسبب في انفجار الإعلامي عمرو الليثي في البكاء على الهواء

المصدر: البيان الإلكتروني

تسببت قصة إنسانية مؤثرة في انفجار الإعلامي المصري عمرو الليثي في البكاء على الهواء، خلال تقديم حلقته أمس الجمعة ببرنامج واحد من الناس.

ودخل عمرو الليثي في نوبة بكاء شديدة أثناء عرض لقطات من عودة ابن لأمه واستقبالها بحفاوة وتقبيل قدميها بعدما تغيب عنها طيلة 13 عاما بسبب خطف طليقها لأطفالها.

وقالت الأم، وتدعى هانم، إن زوجها طلقها وخطف أطفالها منها وظلت وحيدة في منزلها ثم عاشت في أحد المساجد لفترة، وكان له من الأبناء ثلاثة، وفقا لصحيفة المصري اليوم.

وأشارت الأم إلى أن فريق إنقاذ معا قام بتأهيلها صحياً واجتماعياً ووفر لها مسكنا.

وأكدت هانم، خلال استضافتها ببرنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو الليثي، أنها لم تسئ لزوجها، وهو ما تسبب لها بصدمة عصبية.

وأضافت أنها تتعرف على أولادها إذا رأتهم على الرغم من مرور 13 عاما على فراقهم عنها.