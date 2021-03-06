مقتل 21 شخصا في هجوم على مطعم شهير بالصومال

المصدر: د ب أ

قالت الشرطة الصومالية إنه قتل 21 شخصا على الأقل، وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على مطعم شهير بالعاصمة الصومالية مقديشو أمس الجمعة.

وسمع دوي الانفجار القوي الذي وقع بالقرب من الميناء الرئيسي للعاصمة مقديشو عبر أرجاء المدينة بكاملها.

وقال ضابط الشرطة علي حسن لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن كل الضحايا كانوا من المدنيين.

وقال إنه "لا يمكنك أن تتخيل مدى قوة الانفجار ".. مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى المطعم أصيب العديد من المباني المجاورة بأضرار.

وقال إنه تم انتشال الضحايا من تحت الأنقاض على مدار مساء اليوم الجمعة.

هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها هذا المطعم الشهير لهجوم انتحاري، ويرتاد هذا المطعم موظفو الحكومة وحراس الأمن وسكان العاصمة.