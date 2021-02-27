نيجيريا تعلن إطلاق سراح 42 شخصا من المختطفين أمس من قبل جماعة مسلحة

المصدر: د ب أ

قالت متحدثة رسمية محلية اليوم السبت إن جماعة مسلحة مجهولة أطلقت سراح 42 شخصا، معظمهم من الأطفال، ولا يزال المئات في عداد المفقودين.

وقالت ماري نويل-بيرجي، المتحدثة باسم حاكم ولاية نيجر في غرب وسط نيجيريا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الاثنين والأربعين الذين أطلق سراحهم كانوا اختطفوا من مدرسة في منطقة كاجارا بالولاية يوم 16 شباط/فبراير، وبينهم 27 طفلا والعديد من موظفي المدرسة وأسرهم.

وفي سياق متصل، لم يظهر أثر لـ 317 من طالبات مدرسة ثانوية في بلدة جانجيبي بولاية زامفارا، اختطفن صباح أمس الجمعة.

وتصاعدت على نحو حاد عمليات الاختطاف التي تقوم بها جماعات مسلحة في نيجيريا خلال الأشهر الماضية، يشار إلى أن نيجيريا هي أكبر الدول الإفريقية من حيث عدد السكان.

وكانت عصابة مسلحة اختطفت 20 شخصا في ولاية نيجر كانوا في طريق العودة لمنازلهم بعد حضور حفل زفاف.

وفي شهر ديسمبر الماضي، اختطف مجهولون حوالي 300 من تلاميذ المدارس في ولاية كاتسينا بشمال غرب البلاد.

ولايزال مصير المختطفين من ولايتي كاتسينا وزامفارا مجهولا، في حين أطلق الخاطفون سراح 53 من المختطفين في ولاية نيجر في وقت سابق هذا الأسبوع، وكان معظمهم من النساء والأطفال.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن أي من عمليات الاختطاف، ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة دفعت فدية لإطلاق سراحهم أم لا.