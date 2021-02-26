بالفيديو.. دبلوماسيون روس يغادرون كوريا الشمالية بوسيلة نقل غريبة

المصدر: أ ف ب

غادر ثمانية دبلوماسيين روس وأسرهم كوريا الشمالية في عربة للسكك الحديد دفعها أحدهم في غياب وسائل نقل عبر الحدود منذ فرض قيود بسبب جائحة كورونا.

وظهر في فيديو نشر على حساب تلغرام تحققت منه وزارة الخارجية الروسية، السكرتير في السفارة الروسية فلاديسلاف سوروكين يدفع عربة محملة بالركاب والحقائب على سكة حديد قرب الحدود.

والسرور ظاهر على الركاب مع اقترابهم من الحدود الروسية بعد رحلة بالقطار دامت 32 ساعة من بيونغ يانغ تلتها رحلة بالحافلة لساعتين إلى الحدود.

وقالت الوزارة مساء الخميس "الرحلة للعودة إلى الديار كانت طويلة وصعبة".

وأضافت الوزارة في منشور "أخيرا الجزء الأهم من الرحلة كان السير على الأقدام حتى بلوغ الجانب الروسي. ولهذه الغاية يجب استخدام عربة ووضعها على السكة ونقل الحقائب اليها والاطفال".

وبقوة ساعديه تمكن سوروكين الرجل الوحيد في هذه المجموعة من دفع العربة على مسافة تزيد عن كيلومتر.

ولدى الوصول الى الأراضي الروسية التقوا بزملاء من الخارجية الروسية قبل نقله بحافلة إلى مطار فلاديفوستوك.

في يناير 2020 أغلقت كوريا الشمالية حدودها للوقاية من تفشي فيروس كورونا الذي ظهر لاول مرة في الصين.

وعلقت الرحلات بالقطار بين البلدين وكذلك الرحلات الجوية.

وزاد ذلك من صعوبة عمل الدبلوماسيين والعاملين الانسانيين لعدم تمكن دخول الأفراد والامدادات الى البلاد.

وسحبت عدة سفارات غربية جميع العاملين فيها من البلاد.

وأبقت روسيا التي تقيم علاقات وثيقة مع بيونغ يانغ، على وجود دبلوماسي كبير في هذا البلد الذي يعاني منذ زمن من نقص خطير في الأغذية.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية ترمي لإرغام النظام على التخلي عن برامجها النووية والبالستية.

والقيود الصارمة التي فرضتها بيونغ يانغ العام الماضي لمكافحة فيروس كورونا فاقمت الوضع.