حريق الغابات في اليابان يستمر لليوم الخامس والسكان يخلون منازلهم

المصدر: رويترز

استمر حريق غابات في منطقة يتناثر بها السكان على بعد 75 كيلومترا شمالي العاصمة اليابانية طوكيو مشتعلا اليوم الجمعة لليوم الخامس على التوالي.

وواصل الحريق انتشاره المستعر في محيط مدينة أشيكاجا رغم جهود فرق الإطفاء على الأرض وطائرات هليكوبتر عسكرية من الجو.

ولم يتم الإبلاغ عن إصابات حتى الآن، لكن النيران التهمت حوالي 100 هكتار ومعبدا جبليا حسبما ذكر المسؤولون بمقاطعة توشيجي حيث تقع المدينة.

وقالت سلطات المنطقة إنه تم إجلاء حوالي 15 من سكان المنطقة وستطلب من عشرات غيرهم الرحيل.