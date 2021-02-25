"بيرسيفيرانس" الفضائية ترسل أول صورة بانورامية عالية الدقة للمريخ

المصدر: د ب أ

قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أمس الأربعاء إن مركبة الفضاء "بيرسيفيرانس" التابعة للوكالة أرسلت أول صورة عالية الدقة بزاوية 360 درجة من سطح الكوكب الأحمر.

وقام باحثو ناسا بتجميع الصورة معا من 142 صورة التقطتها كاميرا "ماستكام-زد" يوم 21 فبراير.

وتظهر الصورة منطقة قاحلة بها تكوينات جيولوجية، بما في ذلك صخرة منحوتة بفعل الرياح وحافة فوهة جيزيرو، وهي قاع بحيرة قديمة هبطت فيها المركبة "بيرسيفيرانس" الأسبوع الماضي.

وتقول ناسا إن نظام الكاميرا الأحدث في العالم سيساعد العلماء على فحص حالة الغلاف الجوي للفوهة وتحديد الصخور والرواسب من مسافة يمكن أن تفحصها أدوات المركبة.