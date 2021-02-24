استخدام مجهر خاص للعثور على مكان التسرب بمحطة الفضاء الدولية

المصدر: د ب أ

يستخدم رواد فضاء روس بمحطة الفضاء الدولية معدات جديدة للعثور على تسرب محير في مركبة فضائية، طبقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم الأربعاء، نقلا عن رسائل من الطاقم إلى مركز مراقبة الرحلة.

وقال التقرير إنه بعد فشل محاولة أولى لإغلاق الثقب، يتم الآن استخدام مجهر خاص للبحث في الموقع الذي يصعب الوصول إليه، تحت إحدى الأنابيب.

وكان قد تم جلب المجهر إلى محطة الفضاء الدولية، في سفينة فضاء من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان الأسبوع الماضي إلى جانب معدات ومواد أخرى لإغلاق الثقب في وحدة "زفيزدا" بالمحطة.

يذكر أنه سبق أن تم إغلاق تسرب آخر في أكتوبر الماضي. وأدى التسرب الحالي إلى تراجع مؤقت في الضغط.

وكان رواد الفضاء، تحت قيادة رائد الفضاء، سيرجي ريزيكوف، قد أشاروا إلى أن إمدادات الأكسجين تنفد بشكل أسرع من المتوقع.